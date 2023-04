A equipa vimaranense, que não vence no campeonato há quatro jogos (três derrotas e um empate), está agora em sexto lugar do campeonato, com 41 pontos, a três do Arouca, que segue em quinto e nesta ronda visita o Sporting.

Já o Famalicão, que vem de uma vitória na visita ao Paços de Ferreira, está em nono lugar, com 36 pontos, numa situação tranquila no campeonato, já com uma vantagem significativa para as equipas envolvidas na luta pela manutenção.

O jogo entre o Famalicão e o Arouca está agendado para as 20:15, no Estádio Municipal de Famalicão, numa partida que vai ser arbitrada por André Narciso, da associação de Setúbal.

Na 28.ª jornada, destaque para a visita do líder Benfica ao terreno do Desportivo de Chaves, e para as receções do FC Porto ao Santa Clara e do Sporting de Braga ao Gil Vicente.

Programa da 28.ª jornada:

- Sexta-feira, 14 abr:

Famalicão - Vitória de Guimarães, 20:15

- Sábado, 15 abr:

Estoril Praia -- Portimonense, 15:30

Marítimo - Paços de Ferreira, 15:30

Desportivo de Chaves -- Benfica, 18:00

FC Porto - Santa Clara, 20:30

- Domingo, 16 abr:

Rio Ave - Casa Pia, 15:30

Sporting de Braga - Gil Vicente, 18:00

Sporting - Arouca, 20:30

- Segunda-feira, 17 abr:

Vizela - Boavista, 20:15

AJO // NFO

Lusa/fim