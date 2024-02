Clayton, aos quatro minutos, e Pablo Roberto, aos 35, marcaram os golos do lisboetas, que pela primeira vez esta época venceram duas partidas consecutivas no campeonato e estão provisoriamente na 10.ª posição, com 26 pontos.

Já o Vitória de Guimarães, que não perdia em casa desde novembro, averbou o terceiro encontro seguido sem vencer na prova e mantém-se no quinto posto, com 41 pontos, tendo falhado a subida, à condição, ao quarto lugar, ocupado pelo Sporting de Braga (43), que só joga na segunda-feira.

