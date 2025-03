No Estádio Benito Villamarín, o Betis adiantou-se no marcador com um golo de Cedric Bakambu, aos 48 minutos, mas os vimaranenses empataram por intermédio de João Mendes, aos 51. Os sevilhanos voltaram à vantagem com um tento de Isco, aos 75, mas Nélson Oliveira repôs a igualdade, aos 81.

O jogo da segunda mão dos 'oitavos' está agendado para o dia 13 de março, pelas 20:00, em Guimarães, com o vencedor da eliminatória a defrontar nos quartos de final a equipa que triunfar no duelo entre os polacos do Jagiellonia e os belgas do Cercle Brugge.

