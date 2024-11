A formação anfitriã adiantou-se aos 40 minutos, pelo central croata Branimir Kalaica, ex-jogador do Benfica, e os vimaranenses apenas conseguiram resgataram a igualdade, com um tento apontado aos 89, do venezuelano Jesús Ramírez.

Com este resultado, o conjunto minhoto isolou-se, provisoriamente, na liderança da fase de liga, com 10 pontos, contra nove de um quinteto, com um jogo a menos.

