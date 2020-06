No regresso da competição, após quase três meses de paragem, devido à pandemia de covid-19, o Sporting adiantou-se no marcador com um golo de Sporar, aos 18 minutos, mas João Carlos Teixeira empatou aos 32. Na segunda parte Sporar 'bisou' na partida, aos 52, mas Edwards voltou a empatar aos 68.

Com o empate de hoje, no segundo jogo do técnico Rúben Amorim no clube, os 'leões' estão em quarto lugar, com 43 pontos, enquanto o Vitória de Guimarães, que vinha de três triunfos consecutivos, está em sexto lugar, com 38.

