Após a derrota do Casa Pia em casa do Sporting (3-1), que deixou os 'gansos' no quinto posto com 17 pontos, os 'axadrezados', sextos com 16, podem aproveitar e ultrapassá-los, em caso de vitória na partida agendada para as 20:30, assim como aos 'leões', com os quais ficarão em igualdade pontual.

Se os portuenses não vencem há duas rondas, o Vitória está em momento de retoma e não perde há quatro jornadas, seguindo em nono com 14 pontos, podendo igualar o Casa Pia se vencer.

Vindos de dois jogos seguidos sem perder, o Desportivo de Chaves atravessa um bom momento no campeonato, apesar da eliminação na Taça de Portugal ante o Valadares Gaia, do quarto escalão, e hoje recebe o Gil Vicente pelas 18:00.

Com duas derrotas nas duas últimas rondas, e três jogos seguidos sem vencer, a vida não está fácil para os minhotos no campeonato, com nove pontos no 15.º posto, primeiro acima da 'linha de água', ainda que tenham seguido em frente na Taça.

O Vizela é 12.º com 11 pontos, seis deles conseguidos nas últimas duas rondas, e quer continuar a vencer na receção ao Santa Clara, em jogo marcado para as 15:30, no qual os açorianos querem fugir dos últimos lugares.

Em posição de 'play-off', no 16.º e antepenúltimo posto, os cinco pontos são um 'alarme' e nem a vitória os poderá retirar dali, tendo somado quatro jogos seguidos sem vencer.

À mesma hora, o lanterna-vermelha Marítimo, com apenas um ponto, recebe um Arouca que não perde há três jornadas e que, em caso de vitória, fica mais perto do 'top 6' do que dos lugares de descida.

A jornada encerra na segunda-feira com a receção do Rio Ave, 14.º com nove pontos, ao Portimonense, sétimo com 15.

Programa da 10.ª jornada:

- Sexta-feira, 21 out:

FC Porto -- Benfica, 0-1.

- Sábado, 22 out:

Famalicão - Paços de Ferreira, 2-1.

Estoril Praia - Sporting de Braga, 0-2.

Sporting - Casa Pia, 3-1.

- Domingo, 23 out:

Marítimo -- Arouca, 15:30.

Vizela - Santa Clara, 15:30.

Desportivo de Chaves - Gil Vicente, 18:00.

Vitória de Guimarães - Boavista, 20:30.

- Segunda-feira, 24 out:

Rio Ave -- Portimonense, 20:15.

SIF // AMG

Lusa/Fim