A formação minhota ficou reduzida a 10 jogadores aos 10 minutos, com a expulsão do guineense Alfa Semedo, com cartão vermelho direto, e a nove aos 59, com a do croata Borevkovic, por acumulação de cartões amarelos, num encontro que esteve interrompido durante a segunda parte para assistência de Rochinha, que caiu inanimado na área dos lisboetas.

O Vitória de Guimarães, que não perde há quatro jogos, somou o segundo empate seguido e ocupa o 10.º lugar, com seis pontos, enquanto o Belenenses SAD, que ainda não venceu na prova, permanece no 18.º e último lugar, em igualdade com o Famalicão, ambos com dois pontos.

JP // JP

Lusa/Fim