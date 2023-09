Depois de ter obtido 19,6 milhões de euros e gastado 2,2 milhões no defeso da temporada 2022/23, o clube vitoriano alcançou uma receita ligeiramente inferior no mais recente 'mercado de verão' com as transferências de cinco jogadores, sendo a de Ibrahima Bamba para o Al Duhail, do Qatar, a mais avultada.

Os vimaranenses arrecadaram oito milhões de euros pela venda da totalidade dos direitos económicos relativos ao defesa de 21 anos e podem receber mais quatro mediante o cumprimento de objetivos, além de garantirem o direito a receber 10% do valor de uma futura venda do jogador.

A venda de André Amaro para o Qatar, mas para o Al Rayyan, clube treinado pelo português Leonardo Jardim, realizou-se por 7,75 milhões de euros pela totalidade dos direitos económicos, com os minhotos a reservarem o direito a 20% da verba de uma futura transferência do central de 21 anos.

As saídas dos defesas foram responsáveis por mais de 90% das receitas do Vitória de Guimarães, que ainda vendeu o ponta de lança Anderson Silva por um milhão de euros e o médio Nicolas Janvier por 100 mil euros, ambos aos turcos do Alanyaspor, e o guarda-redes Matous Trmal por 300 mil euros, aos checos do Mladá Boleslav.

Já o extremo Rúben Lameiras saiu para o Desportivo de Chaves a 'custo zero', assim como o defesa Suliman, para Sumqayit, do Azerbaijão, enquanto o lateral esquerdo Ryoya Ogawa e o extremo Mikey Johnston, utilizado em 31 jogos da época passada, viram os respetivos períodos de empréstimo terminar.

O investimento de 2,25 milhões de euros distribui-se por cinco dos sete reforços para a época 2023/24, com Ricardo Mangas a assumir-se como o mais 'caro': os vimaranenses investiram 900 mil euros para garantirem 100% do passe e o Boavista, anterior clube do lateral esquerdo, assegurou 20% da mais-valia de uma futura transferência.

O Vitória gastou ainda 492 mil euros na aquisição da totalidade dos direitos económicos relativos ao extremo Telmo Arcanjo ao Tondela, da II Liga, e 300 mil euros nas transferências do ponta de lança Adrián Butzke aos espanhóis do Granada (100% do passe) e do médio Nuno Santos aos norte-americanos do Charlotte FC (50% do passe).

A contratação de Tomás Ribeiro custou aos minhotos 250 mil euros, com os suíços do Grashoppers a reservarem 1,2 milhões de euros numa futura venda do defesa central de 24 anos.

Já o guarda-redes Charles, oriundo do Olympiakos de Nicósia, do Chipre, e o médio João Mendes, ex-Desportivo de Chaves, rumaram a Guimarães a 'custo zero'.

TYME // AJO

Lusa/Fim