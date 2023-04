"O Flamengo informa que o treinador Vítor Pereira e sua equipa técnica não comandam mais o plantel profissional. A direção agradece ao profissional e deseja sorte na continuidade da carreira", lê-se na publicação do clube do Rio de Janeiro.

Pereira, de 49 anos, chegou ao Flamengo no início do ano e, num curto espaço de tempo, deixou fugir alguns títulos, como a Supertaça do Brasil, a Supertaça sul-americana e, mais recentemente, o campeonato estadual.

O último jogo do técnico português foi no último fim de semana, precisamente na segunda mão do 'Carioca', em que foi goleado pelo Fluminense, eterno rival do 'Fla', por 4-1.

Sob o comando de Vítor Pereira, o Flamengo também desiludiu no Campeonato do Mundo de clubes, em que foi eliminado com surpresa nas meias-finais.

Ao todo, o antigo técnico do FC Porto fez 16 jogos pelo emblema do Rio de Janeiro, somando nove vitórias, um empate e seis derrotas, e abandona o clube ainda antes do arranque do 'Brasileirão'.

Foi a segunda experiência de Vítor Pereira no Brasil, depois de em 2022 ter liderado o Corinthians.

LG // MO

Lusa/fim