"Temos de estar atentos em todos os momentos do jogo, com e sem bola. Queremos ser um Gil Vicente ao melhor nível, com foco, mas também com confiança no que queremos e sabemos fazer. Esperamos fazer um bom jogo e se possível ficar com os três pontos", disse o técnico do conjunto barcelense, na antevisão à partida.

Vítor Campelos mostrou-se consciente de que irá defrontar um FC Porto "com grande qualidade e capacidade", mas considerou que a posse de bola poderá fazer a diferença para a sua equipa.

"Sabemos que vamos defrontar um adversário que gosta de pressionar, de ter o controlo do jogo. Queremos contrariar isso e, se tivermos mais bola, vamos criar problemas. A ideia é essa", perspetivou.

O treinador do Gil Vicente desvalorizou a oscilação exibicional dos 'dragões' neste arranque de época, lembrando "a boa prestação" do rival deste sábado no jogo da Liga dos Campeões, a meio da semana, na vitória por 3-1, frente aos ucranianos do Shakthar Donetsk, em Hamburgo, na Alemanha.

"O FC Porto é sempre um adversário forte, mesmo havendo períodos em que pode não estar como gostaria. Ainda no jogo da Liga dos Campeões venceu de forma convincente e com qualidade", analisou.

A equipa barcelense vem de uma vitória 'gorda' (5-3), no campeonato, frente o Estoril Praia, que quebrou uma série de três derrotas seguidas, e Vítor Campelo não mostrou preocupação por agora defrontar um dos candidatos ao título.

"Foi o que o sorteio ditou. Na vida tudo tem um propósito, e se vamos defrontar agora este adversário é porque é momento certo. Estamos preparados", garantiu.

O treinador do Gil Vicente notou que os "seus jogadores conhecem-se cada vez melhor", considerando que tal lhe permite ter um futebol "mais ofensivo e com olhos postos na baliza adversário", embora reforçando a importância da posse de bola.

"Sabemos que contra estas equipas ditas 'grandes' quanto mais tempo pudermos ter a bola, e com qualidade na saída de jogo, será mais benéfico para nós", vincou Vítor Campelos.

Com o plantel quase na máxima força, o treinador dos 'galos' partilhou que na última jornada teve o criativo japonês Fujimoto como suplente não utilizado devido a problemas físicos.

O Gil Vicente, nono classificado, com seis pontos, defronta sábado, no Estádio do Dragão, o FC Porto, terceiro, com 13, numa partida que terá arbitragem de António Nobre, da Associação de Futebol de Leiria.

JPYG // PFO

Lusa/Fim