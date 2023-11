O Gil Vicente é o melhor ataque caseiro do campeonato, com 17 golos, tendo marcado sempre no seu reduto, mas vem de três jornadas consecutivas sem vencer (duas derrotas e um empate) em que sofreu 10 golos.

"Temos feito coisas fantásticas e coisas menos boas, temos que dar consistência ao nosso jogo e às coisas muito boas que temos feito. Temos oscilado muito, é certo que aqui e ali, por outros fatores, não temos conseguido pontuar", notou, em conferência de imprensa.

O técnico admitiu que o Gil Vicente "queria ter mais pontos" nesta altura, o que não conseguiu "fruto das oscilações comportamentais" e de "erros individuais". A explicação para essa falta de consistência, nomeadamente a diferença entre os jogos em casa e fora, é algo que o treinador ainda procura.

"Temos cometido erros individuais que nos têm custado pontos e temos que corrigir isso, mas os jogadores não são máquinas. O 'fator casa', com o conforto dos nossos adeptos, pode ser a explicação de termos mais pontos aqui do que fora. Acreditamos em todos os jogadores e vamos continuar a trabalhar para amanhã [domingo] fazermos um bom jogo porque queremos muito ficar com os três pontos", disse.

O Rio Ave, próximo adversário dos gilistas, teve uma vitória na última jornada (2-0 ao Boavista), o que Vítor Campelos destacou, mas ainda não ganhou fora esta temporada.

"Vamos jogar no nosso estádio, perante os nossos adeptos, antevê-se uma boa partida e nós tudo iremos fazer para vencer um adversário que respeitamos, que tem muito valor, é das equipas que mais manteve a estrutura e que trabalha junta há mais anos, também com o treinador", referiu o técnico dos gilistas na antevisão à partida.

Vítor Campelos considerou ser um jogo "de grau de dificuldade elevado", pedindo por isso aos seus jogadores para estarem no "máximo das suas capacidades" e a "quererem muito mais vencer" que o Rio Ave.

O guarda-redes Andrew Silva esteve ao serviço da seleção brasileira de sub-23, que conquistou há uma semana os Jogos Pan-Americanos, e falhou três jogos dos gilistas, mas está de regresso às opções do técnico e ao 'onze' titular.

"Temos um jogador que é convocado para a seleção do Brasil [de sub-23] e em plenas condições e o Andrew vai jogar amanhã [domingo]. Todos os jogadores têm que estar preparados quando são chamados e queremos aproveitar também o fator motivacional", disse.

Zé Carlos e Gabriel estão à 'bica' e podem falhar o jogo com o Sporting, da jornada seguinte, se virem cartões amarelos, mas o treinador não quer "antecipar problemas".

"Temos que pensar jogo a jogo. Por vezes, há jogadores em risco de exclusão que estão 10 jornadas sem que isso aconteça [ver cartão amarelo]. O jogo mais importante da época é amanhã [domingo]", disse.

Gil Vicente, 12.º classificado, com 10 pontos, e Rio Ave, 16.º, com oito, defrontam-se a partir das 15:30 de domingo, no Estádio Cidade de Barcelos, num jogo que será arbitrado por Miguel Nogueira, da Associação de Futebol de Lisboa.

