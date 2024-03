"Neste campeonato, os jogos que muitas vezes parecem fáceis tornam-se difíceis e vice-versa. Tudo vai depender da nossa entrada em campo. Já alertei o grupo para a importância de entrarmos fortes, independentemente do adversário. Será um jogo difícil e competitivo e temos de ter a confiança de jogar em casa", disse Vítor Campelos.

O treinador dos minhotos garantiu que os seus jogadores "sabem a real valia do Desportivo de Chaves", desvalorizando o facto de os flavienses terem sido goleados [5-1], em casa, pelo Arouca, na última jornada do campeonato.

"Sofreram três golos em seis minutos e, mesmo depois de estarem a perder por cinco, enviaram bolas aos 'ferros'. É uma equipa que perdeu apenas duas vezes nesta segunda volta, reforçou-se bem, e, mesmo perdendo amanhã [segunda-feira], fica a seis pontos de poder discutir o play-off. Temos de estar focados no que sabemos fazer", disse Vítor Campelos.

Em caso de vitória, os barcelenses atingem os 30 pontos, algo que, para o treinador, ainda é insuficiente para a principal meta traçada pelo clube.

"Os 30 pontos nesta altura, com o campeonato equilibrado, dão apenas uma relativa tranquilidade, mas o percurso ainda é longo. O que queremos é chegar à barreira dos 35 pontos. Temos feito um bom percurso em casa, mas temos de ser humildes", disse o técnico.

Vítor Campelos lembrou que, em caso de triunfo, o Gil Vicente isola-se no oitavo lugar da classificação, mas, para já, só estabelece a manutenção com principal objetivo.

"Temos sempre de olhar para cima na tabela classificativa. Ainda faltam muitos jogos e queremos rapidamente chegar aos pontos que consolidem o Gil Vicente na Liga. A partir daí, vamos traçar outras metas. A nossa equipa está mais madura, os jogadores já se conhecem melhor e a tendência é que os resultados sejam melhores", concluiu o treinador do Gil Vicente

Para esta partida, os 'galos', que pontuaram nos últimos três jogos, ainda não podem contar com os lesionados Kiko Pereira, Zé Carlos e Afonso Moreira.

O Gil Vicente, nono classificado, com 27 pontos, recebe no domingo o Desportivo de Chaves, 18.º, com 18, numa partida agendada para as 20:15, que terá arbitragem de Cláudio Pereira, da Associação de Futebol de Aveiro.

