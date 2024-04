Os gilistas registam duas derrotas consecutivas e não vencem há cinco rondas (mais três empates, somando apenas um triunfo nos últimos dois meses.

"Temos a consciência que faltam sete jornadas para acabar o campeonato e desde a primeira jornada que digo que o próximo jogo é o mais importante por ser o próximo e este será um jogo que tem que ser encarado como uma final nesta longa maratona em que queremos trazer os três pontos", disse Vítor Campelos, na conferência de imprensa de antevisão da partida.

O técnico, que quer a sua equipa "a deixar tudo dentro de campo para ficar com os três pontos", considera que o Gil Vicente podia estar numa "posição mais confortável" na tabela classificativa porque tem demonstrado "qualidade de jogo", mas por algum motivo não tem conseguido ganhar.

Vítor Campelos recordou o último jogo, na derrota caseira com o Famalicão (2-1), em que a equipa de Barcelos falhou uma grande penalidade no último minuto, por Murilo.

Questionado sobre se a equipa tem sentido alguma ansiedade à medida que o campeonato se encaminha para o fim e pelo facto do Gil Vicente não vencer há cinco jornadas seguidas, Vítor Campelos admitiu que "quanto mais depressa" a equipa conseguir a permanência na I Liga "mais tranquilidade trará, como é óbvio".

O Rio Ave, que soma seis rondas seguidas sem vencer e tem apenas uma vitória nas últimas 11 jornadas, só sabe o que é ganhar em casa - é a única equipa do campeonato que ainda não venceu fora.

Vítor Campelos desvalorizou esse poderio caseiro dos vila-condense, mas elogiou o Rio Ave.

"O Rio Ave é uma equipa boa, está bem trabalhada e tem qualidade, reforçou-se bem, e perspetivamos um jogo de elevado grau de dificuldade. Queremos entrar fortes e determinados. Respeitando um adversário, mas queremos fazer um bom jogo e ficar com os três pontos", disse.

Kritciuk, Kiko Pereira e Afonso Moreira continuam lesionados e ficam de fora.

Gil Vicente, 11.º classificado, com 28 pontos, e Rio Ave, 14.º, com 26, defrontam-se a partir das 15:30 de sábado, no Estádio do Rio Ave, em Vila do Conde, jogo que será arbitrado por Gustavo Correia, da associação do Porto.

