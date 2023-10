"Temos feito bons jogos em casa, mas cada partida tem a sua história. Ter o caudal ofensivo e eficácia que já demonstrámos seria ótimo, mas o importante é mesmo os três pontos, até porque o adversário ainda não perdeu fora, sendo um sinal de que também tem predicados", disse Vítor Campelos, na antevisão da partida.

A formação gilista é a mais goleadora do campeonato a jogar no seu reduto, tendo já 12 tentos marcados esta época no estádio Cidade de Barcelos, mas o treinador prevê que este duelo com o conjunto lisboeta seja "equilibrado".

"O Casa Pia tem mostrado uma boa organização defensiva e sofre pouco golos. Prevejo um jogo competitivo e equilibrado entre duas boas equipas. Mas, a jogar em casa, tudo faremos para ficar com os três pontos", analisou.

Para isso, Vítor Campelos pretende que o seu conjunto seja "atento, organizado, rápido, mas também paciente", para contrariar os pontos fortes do rival.

"Conhecemos bem a forma de jogar do Casa Pia e preparámo-nos para isso durante a semana. Têm uma boa organização defensiva, mas também jogadores fortes e com qualidade na transição. Vejo a equipa adversária como um todo", partilhou o técnico.

A formação barcelense vem de uma derrota (2-1), na última jornada, no reduto do FC Porto, que ficou apenas consumada nos descontos, mas que não evitou que Vítor Campelos tirasse ilações positivas desse desafio.

"Apesar de tristes pelo resultado e pelo desfecho do jogo, deu para ver que a nossa equipa está a evoluir. Ainda não temos a maturidade que desejamos, mas temos feito coisas boas. Temos de manter isso e melhorar o que esteve menos bem. Pelo futebol que temos praticado já merecíamos ter mais pontos", concluiu o treinador do Gil Vicente.

Para a partida frente aos lisboetas, o avançado Ali Alipour é a única baixa, devido a lesão, na formação minhota.

O Gil Vicente, 11.º classificado, com seis pontos, recebe na segunda-feira o Casa Pia, oitavo, com nove, numa partida agendada para as 20:15, que terá arbitragem de Hélder Carvalho, da Associação de Futebol de Santarém.

