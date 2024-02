"Os jogadores têm consciência que só por duas vezes o Gil Vicente foi às meias-finais desta prova 'rainha' e, sobretudo neste ano de centenário do clube, queremos ir o mais longe possível", afirmou Vítor Campelos.

Se passar esta eliminatória, a equipa de Barcelos iguala as suas melhores prestações na Taça de Portugal, quando em 1976/77 e 2015/16 chegou às 'meias', acabando, depois, por ser eliminada nessa fase.

"Será um jogo de dificuldades, mas queremos muito passar a eliminatória. Vejo uma equipa muito motivada para conseguir esse objetivo", acrescentou.

As duas equipas já se encontraram por duas vezes esta época, com o Vitória de Guimarães a triunfar (2-1) no jogo da primeira volta da I Liga, e o Gil Vicente a vencer (1-0), recentemente, na partida do segundo turno do campeonato.

"Nenhum jogo é igual. Sabemos que vamos defrontar um adversário de qualidade, que joga em casa, e conheço bem aquele ambiente, mas temos as nossas armas e queremos muito passar a eliminatória. Será um jogo de dificuldade mas, como disse, estamos muito motivados", afirmou Vítor Campelos.

Questionado sobre os aspetos positivos retirados do recente triunfo sobre os vimaranenses, no campeonato, o treinador gilista considerou que a sua equipa soube "controlar os pontos fortes" do Vitória de Guimarães.

"Fomos uma equipa competente, concentrada e organizada em vários momentos de jogo, e conseguimos, na maior parte, anular o adversário. Mostrámos que gostamos de ter bola, e mesmo antes de marcar o nosso golo, tivemos duas ocasiões. Prevejo, por isso, um jogo equilibrado que poderá ser decidido em detalhes", antecipou.

O treinador dos 'galos' admitiu algumas mexidas na equipa, tendo em vista a gestão do grupo, mas mostrou confiança em todo o plantel.

"Há atletas que têm jogado mais esta época e poderá haver algumas mudanças, até porque temos um jogo importante para o campeonato já no início da próxima semana. Certo é que quem começar o jogo vai estar preparado para fazer uma boa partida", disse.

Para este desafio, Vítor Campelos continua sem poder utilizar os lesionados Depú, Kiko Pereira e Pedro Tiba.

O Gil Vicente joga na quinta-feira no reduto do Vitória de Guimarães, para os quartos de final da Taça de Portugal de futebol, numa partida agendada para as 18:45, que terá arbitragem de André Narciso, da Associação de Futebol de Setúbal.

