Os minhotos são a pior equipa do campeonato a jogar fora, somando por derrotas os oito jogos realizados, mas o seu treinador considera que os gilistas ainda não pontuaram longe de Barcelos "imerecidamente", porque fizeram exibições que justificaram outro desfecho.

"Fazendo uma retrospetiva [da primeira volta], tivemos alguma infelicidade em alguns jogos, além de outras situações que não conseguimos controlar que, se calhar, ditariam outros resultados e, nesta altura, poderíamos ter mais pontos", defendeu o técnico, na antevisão da partida com os algarvios.

Vítor Campelos acrescentou ainda como fator penalizador algumas lesões de longa duração que "têm tirado opções de qualidade à equipa", dando os exemplos de Depú, Ali Alipour ou mesmo Pedro Tiba, considerando que, se isso se nota em equipas grandes, que têm plantéis com mais qualidade e quantidade, também o Gil Vicente sofre com isso.

Revelando "ter a certeza que vai chegar alguém" neste mercado de inverno depois das recentes saídas dos avançados Marlon e Roko Baturina, Campelos prometeu uma equipa "muito confiante" em Portimão, sabendo que vai defrontar "um adversário muito difícil no seu reduto".

"Prevemos um jogo difícil, como todos, mas estamos muito confiantes sobre o que podemos e queremos fazer. Já no último jogo fora de portas [derrota 1-0 com o Farense] fizemos um bom jogo, criámos oportunidades para outro desfecho, infelizmente não aconteceu, mas as indicações foram boas", disse.

Vencendo, o Gil Vicente ultrapassa na tabela classificativa o Portimonense que, com a vitória no clássico algarvio com o Farense (1-0) na última jornada, quebrou uma série negativa de cinco jornadas consecutivas sem ganhar (quatro derrotas e um empate).

"Vamos respeitar muito o nosso adversário, mas queremos entrar mesmo fortes na segunda volta, fazer um bom jogo e ficar com os três pontos. Vai ser um jogo equilibrado, o Portimonense tem uma boa equipa, sabemos dos seus pontos fortes e onde os podemos explorar", reforçou Campelos.

Na primeira jornada, os minhotos golearam em casa os algarvios (5-0) pelo que é pouco provável perderem a vantagem no confronto direto.

"Isto é uma maratona e cada jogo é uma final, como todas as outras 17 que fizemos até agora. Temos de deixar dentro de campo cada gota de suor, o máximo empenho e esforço para ficar com os três pontos", avisou o treinador.

O Gil Vicente empatou na última jornada, em casa, com o Estrela da Amadora (1-1) e, nas últimas nove rondas, regista apenas um triunfo (1-0 ao Boavista, na 15.ª jornada, em 30 de dezembro de 2023), quatro empates e quatro derrotas.

O médio suíço Maxime Dominguez está de regresso às opções do treinador após ter cumprido castigo.

Gil Vicente, 15.º classificado, com 16 pontos, e Portimonense, 12.º, com 18, defrontam-se no domingo, a partir das 15:30, no Portimão Estádio, num jogo que vai ser arbitrado por Hélder Malheiro, da associação de Lisboa.

GYS // JP

Lusa/Fim