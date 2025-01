"Não me parece que o Sporting venha fragilizado por ter empatado 4-4 em Guimarães ou seja um vencedor antecipado por estar neste momento em primeiro lugar do campeonato. Não me parece também que tenhamos vantagem por termos um jogo em atraso. A Taça da Liga é uma competição especial, com um formato peculiar nesta época. Os clássicos têm sempre um lado emocional patente e estarão em campo duas equipas fortes, que se conhecem bem. Depois, é o lado estratégico e individual. Muitas vezes, aparece o génio de algum futebolista para resolver", reconheceu o técnico, em conferência de imprensa.

Na sexta-feira, os 'leões' assumiram a liderança provisória da I Liga na última jornada da primeira volta, ao empatarem com o Vitória de Guimarães já em tempo de compensação, após terem desperdiçado no último quarto de hora uma vantagem de 3-1, num dia em que a visita dos 'dragões', segundos classificados, ao Nacional foi interrompida aos 15 minutos devido ao forte nevoeiro na Choupana, ficando reagendada para 15 de janeiro.

"Estamos a jogar ao quarto dia e as 96 horas são perfeitamente possíveis para recuperar os jogadores. Depois, isto é muito levado para o lado emocional. São jogos com um cariz muito próprio, em que as equipas colocam os níveis competitivos em alta escala e uma eventual fadiga acumulada dissipa-se pelo contexto do jogo em si", reiterou Vítor Bruno.

FC Porto e Sporting encontram-se pela terceira vez em 2024/25, após os 'dragões' terem revertido uma desvantagem de três golos na Supertaça Cândido de Oliveira (4-3, após prolongamento), em Aveiro, antes de os 'leões' vencerem na quarta ronda da I Liga (2-0).

"A expectativa é a mesma de sempre num clube como o FC Porto. Esta competição é um objetivo da época, queremos muito ganhá-la e surge com a nossa equipa numa boa fase, mas gosto que sejamos desconfiados do momento e não embarquemos no que tem sido conseguido recentemente. Há que olhar com respeito e humildade para o Sporting, que é forte e vai exigir-nos um nível muito alto. Temos de ganhar para estar na final", observou.

Nos quartos de final, os 'dragões' afastaram o Moreirense (2-0), em Aveiro, por causa da interdição do Estádio do Dragão, e os 'leões' bateram o Nacional (3-1), com o vencedor a encontrar o Benfica ou o Sporting de Braga, detentor do troféu, na decisão da 'final four'.

"Se perguntar a qualquer treinador, todos querem ganhar. Agora, não faz sentido que um vença e os outros fiquem com o resto da época hipotecado. Isto são fazeres e refazeres constantes. Temos de ter mecanismos para saber lidar com as adversidades e esses até podem gerar sucesso, se os olharmos da maneira certa. Neste tipo de encontros, não vai chegar apenas o talento. Mais do que o talento, terá de ser o compromisso", enquadrou.

Acreditando que o lado individual de cada equipa "pode levar a qualidade da partida para outro nível", Vítor Bruno detetou "muitas similitudes" entre as equipas orientadas esta temporada por Rui Borges, contratado pelo Sporting ao Vitória de Guimarães há 11 dias.

"Pode haver posicionamentos ligeiramente diferentes numa estrutura similar, mas não há muita diferença entre aquilo que o Rui Borges foi construindo no passado recente e o que está a levar para Alvalade. Espero um Sporting igual à imagem do seu treinador", referiu.

O FC Porto, vencedor em 2022/23, enfrenta o campeão nacional Sporting, detentor de quatro troféus, na terça-feira, às 19:45, no Estádio Dr. Magalhães Pessoa, em Leiria, na primeira meia-final da 18.ª edição da Taça da Liga, sob arbitragem de António Nobre, da associação de Leiria.

