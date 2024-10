"Ainda me considero um jogador jovem. Faz-me confusão estar de fora. Quero sempre ajudar, seja no clube ou seja na seleção. Quando acontece é difícil. Vamos esperar por amanhã [terça-feira]. Estou pronto", afirmou Vitinha.

O jogador de 24 anos falava aos jornalistas na conferência de imprensa de antevisão do duelo com os escoceses, da quarta jornada do grupo A1 da Liga das Nações, numa pequena sala no Estádio do St. Mirren, a cerca de 20 quilómetros de Glasgow.

Vitinha falhou em setembro o duelo com a Escócia (2-1), no Estádio da Luz, devido a lesão, e foi suplente não utilizado no último sábado frente à Polónia (3-1), em Varsóvia.

"Temos muita qualidade em todos os setores, mas no meio campo é mesmo muita. É uma maravilha ter tantos jogadores de qualidade numa só posição. Temos de estar sempre nas melhores condições, temos de render sempre, caso contrário ficamos de fora", referiu.

Sobre o duelo com a Escócia, o médio do Paris Saint-Germain contou que os jogadores receberam conselhos como lidar com o ambiente que vão encontrar em Hampden Park e explicou que Portugal vai ter que ter maior controlo da bola para 'fugir' ao jogo mais físicos dos britânicos.

"Sabemos o que temos de fazer", concluiu.

O Escócia-Portugal está agendado para terça-feira, às 19:45, em Hampden Park, em Glasgow, e vai ser arbitrado pelo belga Lawrence Visser.

