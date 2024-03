O incidente ocorreu após o apito final no estádio do Trabzonspor, com um adepto a encaminhar-se para os jogadores da equipa derrotada para o agredir, com outros a seguirem-se e confrontos entre as duas partes a iniciarem-se.

Imagens mostram socos trocados, um adepto a ameaçar um jogador com uma bandeirola de canto, o guarda-redes do Fenerbahçe, Livakovic, esmurrado na face, e Batshuayi a pontapear um adepto, entre outros casos.

O ministro do Interior da Turquia, Ali Yerlikaya, já condenou os incidentes e anunciou a abertura de um inquérito para identificar os adeptos, num campeonato já marcado por violência em dezembro, quando a competição parou após a agressão ao árbitro do Ankaragüçü-Rizespor, por adeptos e pelo presidente da formação de Ancara.

