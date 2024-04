De acordo com as imagens televisivas, Vingegaard (Visma-Lease a Bike), duas vezes vencedor da Volta a França, foi colocado em posição de segurança lateral pelos serviços de emergência, antes de ser retirado numa maca com assistência respiratória e um colar cervical.

A queda ocorreu durante uma descida a pouco mais de 30 quilómetros da meta e envolveu mais de uma dezena de corredores, com a organização a acabar por neutralizar a etapa, com muitas ambulâncias no local a assistirem os ciclistas.

Evenepoel (Soudal Quick-Step), com queixas na zona da clavícula, e Roglic (BORA-hansgrohe), atual líder da geral, estavam de pé, mas tudo indica que ambos vão deixar a corrida.

