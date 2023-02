"Estou feliz com a semana que tivemos aqui. Foi uma boa semana de corrida, realmente gostei de correr aqui. Estou em boa forma, por isso também estou satisfeito com a minha performance", começou por dizer aos jornalistas, após subir ao pódio como vencedor da quarta etapa, da geral e da montanha da segunda edição do Gran Camiño.

O dinamarquês de 26 anos escolheu a prova galega para regressar à estrada, mais de quatro meses depois da sua última competição -- a Volta à Lombardia -- e a estreia em 2023 não podia ter sido mais perfeita, com o corredor da Jumbo-Visma a vencer as três etapas disputadas, nomeadamente o contrarrelógio de hoje.

"Quero tentar ganhar tanto quanto possível. Ainda estou ávido de vitórias e ainda quero vencer muitas corridas", reconheceu.

Com um planeamento da temporada desenhado a pensar na revalidação do título na Volta a França, com apenas quatro corridas no 'menu' até lá, Vingegaard não esconde a sua obsessão com o Paris-Nice, agendado entre 05 e 12 de março.

"Penso que, para mim, esta é a preparação ideal para o Paris-Nice. Depois do estágio em altitude, descer e fazer isto... é tão perfeito quanto podia ser. Evidentemente, estou muito feliz e orgulhoso por ganhar todas as etapas e a geral. Penso que não poderia ser melhor...", reiterou.

A prestigiada prova francesa marcará o reencontro do vencedor do Gran Camiño com o seu 'vice' no último Tour, o bicampeão destronado Tadej Pogacar, mas Vingegaard não se mostrou preocupado com as exibições recentes do esloveno, que já soma quatro vitórias (e uma geral) esta temporada.

"Ele também está a sair-se bem, mas eu estou simplesmente concentrado em mim e em tentar fazer o melhor que conseguir. Vou para o Paris-Nice na próxima semana para tentar fazer o meu melhor e tentar ganhar", concluiu.

O dinamarquês da Jumbo-Visma conquistou hoje o Gran Camiño, diante do espanhol Jesús Herrada (Cofidis) e do português Ruben Guerreiro (Movistar).

