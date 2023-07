O austríaco de 25 anos estreou-se a vencer no Tour ao ser o melhor no final dos 165,7 quilómetros entre Saint-Gervais Mont-Blanc e Courchevel, com passagem no Col de la Loze, ponto mais alto desta edição, cortando a meta após 04:49.08 horas, à frente do britânico Simon Yates (Jayco AlUla), segundo a 34 segundos, e do espanhol Pello Bilbao (Bahrain Victorious), terceiro a 01.38 minutos.

Vingegaard foi quarto, a 01.52 do vencedor, e ampliou para 07.35 minutos a sua vantagem na geral sobre Pogacar, que teve uma jornada para esquecer e perdeu 07.37 na meta para Gall. Ainda assim, o esloveno manteve o segundo lugar, com o seu companheiro britânico Adam Yates a fechar o pódio, a 10.45.

Na quinta-feira, a 18.ª etapa liga Moûtiers a Bourg-en-Bresse, no total de 184,9 quilómetros maioritariamente planos.

AMG // AMG

