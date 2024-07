O bicampeão em título foi o melhor no final dos 211 quilómetros entre Evaux-les-Bains e Le Lioran, impondo-se a Pogacar, que chegou a estar isolado mas cortou a meta com as mesmas 04:58.00 horas do vencedor. O belga Remco Evenepoel (Soudal Quick-Step) foi terceiro, a 25 segundos.

Pogacar manteve a amarela, aumentando a diferença para Evenepoel, segundo a 01.06 minutos, com Vingegaard a ser terceiro, a 01.14, e Almeida (UAE Emirates), que foi sexto na tirada, a subir a quinto, a 04.20 do seu companheiro de equipa.

Na quinta-feira, a 12.ª etapa é uma nova oportunidade para os sprinters, no final dos 203,6 quilómetros entre Aurillac e Villeneuve-sur-Lot.

