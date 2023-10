A pouco mais de 48 horas do encontro histórico com o FC Porto, a contar para a terceira eliminatória da Taça de Portugal, a ansiedade vai tomando conta dos jogadores e da equipa técnica do Vilar de Perdizes, que, ao longo desta semana, se mudaram de armas e bagagens para o Complexo Desportivo de Vila Pouca de Aguiar, distrito de Vila Real, para realizarem treinos em relvado natural.

Com o grupo de trabalho a aquecer, o técnico Vítor Gamito recuou ao dia do sorteio da terceira eliminatória para relembrar a alegria sentida por todos, avançando à agência Lusa que a equipa tinha o sonho de defrontar "uma equipa grande".

"O nosso objetivo era jogarmos contra uma equipa grande e foi com extrema felicidade que vimos esse sorteio. Vai ser tremendamente complicado, vamos ser, mais uma vez, postos à prova e, como guerreiros que somos, não damos o jogo como perdido à partida", vincou.

A cumprir a terceira época consecutiva ao comando dos 'guerreiros da raia', o treinador flaviense garantiu que a equipa está "com os pés bem assentes na terra" e que o mediatismo dos últimos dias está a ser convertido em foco e motivação para o embate com os 'azuis e brancos'.

"O nosso trabalho foi mais o de focarmos a equipa para a tarefa, [para] podermos ter alguma hipótese de sucesso neste jogo. Tem sido uma semana de treinos normal, a nível de trabalho, mas não é uma semana qualquer devido ao mediatismo do jogo em si. Sabemos que é um jogo muito importante para a região e para os jogadores que têm a possibilidade de se mostrar numa montra como é um jogo grande com o FC Porto", explicou.

Para o capitão Moreno, este será um "sonho" tornado realidade, que deixou o grupo "feliz", importando, por isso, saber "desfrutar" do momento.

"É um sonho, um orgulho poder jogar contra o FC Porto. Vamos tratar de desfrutar do jogo, que é o mais importante, como diz o 'mister', desfrutar, ser exigente connosco próprios e não ter ansiedade. É desfrutar, mais nada", frisou.

A cumprir a sétima época ao serviço do Vilar de Perdizes, também Pedro Parente admitiu à agência Lusa que nunca pensou vir a defrontar o FC Porto ao serviço dos 'guerreiros da raia'.

"Nunca na vida pensava [jogar com o FC Porto]. Pensava em sonhos, talvez, agora está-se a tornar uma realidade. Vamos poder ver um bocado da diferença entre uma I Liga e o Campeonato de Portugal, onde nós estamos".

O central avançou ainda que a ansiedade do grupo está "no máximo", mas espera que todos possam tirar partido do embate.

"Temos de aproveitar o jogo, mostrar um bocadinho da nossa qualidade, do nosso futebol e desfrutar, acima de tudo", frisou.

Também para o estreante Daniel Gomes, formado nos 'dragões', este será um jogo "especial", garantindo que a equipa vai entrar em campo para mostrar o que sabe fazer.

"É um jogo especial para todos, contra um grande [clube] português, mas vamos [encará-lo] como todos os outros, vamos entrar para tentar ganhar, para tentar fazer o nosso. Claro que é um jogo difícil, mas vamos lá tentar fazer o nosso trabalho", garantiu.

Embora reconheça que o dia-a-dia do grupo de trabalho tem sido marcado por alguma ansiedade, o jovem guarda-redes acredita que esta desaparecerá no momento em que o plantel pisar o relvado do municipal de Chaves.

"A ansiedade está sempre cá dentro, mas a partir do momento em que entrarmos no campo, na sexta-feira, essa ansiedade vai toda embora e vamos estar focados no jogo e em divertirmo-nos", concluiu.

O Vilar de Perdizes, sexto classificado da Série A do Campeonato de Portugal, recebe o FC Porto, da I Liga, vencedor da Taça de Portugal por 19 vezes, a última em 2022/2023, em 20 de outubro, às 20:45, no Estádio Municipal Engenheiro Manuel Branco Teixeira, em Chaves.

