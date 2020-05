Na semana que iria anteceder a data original da 16.ª edição da Extreme XL Lagares, recordamos a edição de 2019 pelos olhos de Manuel Lettenbichler, o alemão que viria a vencer o campeonato WESS.

O vídeo inclui as imagens do reconhecimento do percurso feito por “Mani” bem como diversos momentos “Onboard”.

O link para este fantástico vídeo:

https://www.redbull.com/int-en/episodes/while-paul-is-away-mani-will-play-nuts-and-boltons-s01-e02?playlistId=rrn:content:collections:1ef2779d-b14c-449a-979d-40c123a5dd37:en-INT