Vídeo Sprint Enduro Castelo Branco, Steve Holcombe: “Uma corrida divertida”

Steve Holcombe está muito satisfeito com o regresso a Castelo Branco, ele que está a participar na segunda ronda do campeonato nacional de Sprint Enduro. The post Vídeo Sprint Enduro Castelo Branco, Steve Holcombe: “Uma corrida divertida” first appeared on Offroadmoto.