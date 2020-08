Vídeo: Rui Gonçalves a treinar no complexo X-Race

Rui Gonçalves esteve a treinar nos últimos dias no complexo X-Race, na zona de Beja. O piloto da Sherco brindou os seus fãs com este vídeo partilhado nas redes sociais!