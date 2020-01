Vídeo Rúben Faria: “Ganhámos o Dakar mas eu perdi um amigo” Nas suas primeiras declarações após o triunfo da Honda no Dakar 2020, o diretor geral da equipa vencedora diz estar a viver “um misto de emoções”. desporto MotoSport desporto/video-ruben-faria-ganhamos-o-dakar-mas-eu_5e21ac627d80d11be4bc9010





Nas suas primeiras declarações após o triunfo da Honda no Dakar 2020, o diretor geral da equipa vencedora diz estar a viver “um misto de emoções”.

“Ganhámos bem mas eu perdi um amigo, disse emocionado Rúben Faria, referindo-se a Paulo Gonçalves, piloto com quem teve muitas disputas ao longo da sua carreira mas também com quem trabalhou na equipa oficial da HRC no Dakar 2019.

O testemunho foi recolhido por Ricardo Ribeiro e publicado na página de Facebook Brasil no Dakar 2020. O brasileiro realizou um excelente trabalho de acompanhamento diário da prova e foram várias as entrevistas publicadas aos pilotos portugueses no final de cada etapa.