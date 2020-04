Vídeo: Portugal Hard Enduro Series proporciona surpresa na SIC Este sábado, o Portugal Hard Enduro Series teve um lugar no horário nobre da SIC. desporto MotoSport desporto/video-portugal-hard-enduro-series-proporciona_5e8a0b622af29a198bbabe6f





Este sábado, o Portugal Hard Enduro Series teve lugar no horário nobre da SIC.

No programa “Árvore dos Desejos”, apresentado por João Manzarra, uma menina decidiu pedir que o padastro fosse ver uma corrida de motos.

Assim, a SIC proporcionou a Bernardo Direito – o padastro da pequena Maria – a oportunidade de ir ver uma das rondas do Portugal Hard Enduro Series.

Paulo Moreira “Melícia”, organizador deste campeonato, contou-nos como tudo aconteceu.

“Fomos contactados pela SIC através do mail da Extreme Lagares para surpreender um amante da modalidade e como poderíamos ajudar… Trocámos contactos, fizemos uma sugestão em relação ao ‘formato’ que a surpresa iria ter e a mesma foi aceite.”

O Bernardo Direito não só foi ver a prova, como ainda teve a oportunidade de rodar no percurso ao lado do piloto do World Enduro Super Series, Mario Roman.

“Assim que falei com o Mario, ele disponibilizou-se logo” disse-nos o “Melicias” que acrescentou: “O Tiago Loureiro da Sherco Portugal também se disponibilizou para emprestar a moto e o Jorge Jesus da Xtribo cedeu um equipamento da X Race completo.”

Veja o vídeo completo no seguinte link:

https://sic.pt/Programas/arvore-dos-desejos/temporada-2/videos/2020-04-04-Maria-quis-realizar-o-desejo-do-padrasto-Tocou-me-bem-fundo-no-coracao