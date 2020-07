Vídeo: Piloto de Trial vence “Got Talent” em França

Kenny Thomas, jovem piloto de Trial, venceu a edição francesa do “Got Talent” com uma demonstração de saltos Freestyle! Aos comandos da sua Sherco, Thomas realizou manobras como o “backflip” e o “flair”. Campeão de França de Trial em 2011 e 2014, Kenny Thomas apostou na vertente do Freestyle em 2015, inspirado por Julien Dupont,