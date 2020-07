O atual líder do campeonato do mundo de MXGP esteve em Arnhem a preparar a participação na prova internacional de Motocross que ali terá lugar no dia 26 de Julho.

Esta será a primeira corrida de Jeffrey Herlings em mais de quatro meses. O holandês está a apostar forte na sua preparação para o recomeço do MXGP no dia 9 de Agosto em Kegums na Letónia.

Delicie-se com as imagens do melhor piloto da atualidade em circuitos de areia!