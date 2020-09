Vídeo MXGP: É para isto que Jasikonis utiliza as suas pernas!

Com 1m96 de altura, Arminas Jasikonis tem uma das alcunhas mais divertidas do MXGP: “Shorty”! Mas afinal, de que serve ter as maiores pernas do Mundial de Motocross?! The post Vídeo MXGP: É para isto que Jasikonis utiliza as suas pernas! first appeared on Offroadmoto.