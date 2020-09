Vídeo MXGP: A queda de Arminas Jasikonis em Mantova

Estas são, para já, as primeiras imagens da queda sofrida por Arminas Jasikonis no MXGP da Lombardia. Recordamos que, neste momento, o lituano se encontra em coma induzido para estabilizar as lesões encefálicas que lhe foram diagnosticadas.