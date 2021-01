Vídeo Joaquim Rodrigues: “Vamos tentar manter a calma na etapa 7”

Joaquim Rodrigues aproveitou o dia de descanso no Dakar para lhe apresentar a equipa Hero! Neste vídeo, o piloto de Barcelos fala também das suas expectativas para a segunda semana de competição e, em particular, da importância da etapa 7 para si. https://www.instagram.com/tv/CJ0qZ5sh8CZ/?igshid=j9tn6jz4ia1b (Vídeo: Instagram Joaquim Rodrigues) The post Vídeo Joaquim Rodrigues: “Vamos tentar manter a calma na etapa 7” first appeared on Offroadmoto.