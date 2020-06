No programa “A Nossa Tarde” na RTP1, Joaquim Rodrigues falou com Tânia Ribas de Oliveira sobre a depressão que atravessou desde a morte de Paulo Gonçalves, mas também sobre o novo propósito que tem para a sua carreira.

“Sempre fui piloto profissional. Felizmente sempre fui bom no que fiz. Não quero dizer que sou mais do que os outros, mas sou bom no que sei fazer. E obviamente que não vou passar a ser outra coisa qualquer quando o meu talento é este” disse J-Rod sobre a profunda reflexão que fez da sua vida.

“E então decidi que não vou desistir. Vou lá voltar. Não quero saber dos resultados para nada neste momento. É óbvio que quero que as coisas corram bem. Quero chegar ao fim… por mim, principalmente, depois pela minha irmã e pelos meus sobrinhos, e depois pelo Paulo. Neste próximo Dakar vou levá-lo comigo.”

Pode ver esta entrevista na íntegra no seguinte link:

https://media.rtp.pt/anossatarde/feed/superar-morte-um-campeao-joaquim-rodrigues-recorda-paulo-goncalves/

—

(Foto: Hero Motosports)