Vídeo: Joaquim Rodrigues lança campanha de ajuda a criança atropelada

Num vídeo gravado antes do início do Dakar, Joaquim Rodrigues lançou este domingo nas redes sociais uma campanha de ajuda a uma criança atropelada. O Serginho foi atropelado e a família precisa da ajuda de todos para conseguir superar esta fase mais complicada. Quem doar para esta causa, habilita-se a ganhar uma camisola original de […]