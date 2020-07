View this post on Instagram

Team Hero has just registered the Rallye du Maroc 2020. We welcome them. Le Team Hero vient de s'inscrire au Rallye du Maroc 2020. Nous leur souhaitons la bienvenue. @heromotosports #stayatbivouac

A post shared by Rallye du Maroc (@rallyedumaroc) on Jul 22, 2020 at 8:39am PDT