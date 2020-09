Vídeo Extreme Enduro: Jarvis vence no fecho do campeonato britânico

Graham Jarvis não participou em muitas corridas em 2020 e, talvez por isso, o veterano apareceu “fresco” na última ronda do campeonato britânico de Extreme Enduro em Sellatyn. The post Vídeo Extreme Enduro: Jarvis vence no fecho do campeonato britânico first appeared on Offroadmoto.