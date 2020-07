Diogo Ventura foi recebido no salão nobre da Câmara Municipal de Góis na noite de domingo, depois de garantir a conquista do seu terceiro título de campeão nacional de Enduro Elite Absoluto.

O piloto da Beta admitiu ter sido surpreendido por esta receção e admitiu que “se eu não vivesse em Góis, provavelmente não seria piloto de motos”.

A cerimónia teve também a presença do Góis Moto Clube, entidade a quem Diogo Ventura também agradeceu pelo importante papel que tem tido no apoio à sua carreira.

Uma atitude de louvar do município que assim reconhece as conquistas de um piloto que está a construir um palmarés de referência no Enduro nacional.