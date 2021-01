Vídeo Dakar: O emotivo abraço de Rodrigues e Gonçalves no final da prova

Rui Gonçalves foi uma das primeiras pessoas a abraçar Joaquim Rodrigues no final do Dakar 2021. The post Vídeo Dakar: O emotivo abraço de Rodrigues e Gonçalves no final da prova first appeared on Offroadmoto.