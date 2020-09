Assista ao vídeo de apresentação da segunda ronda do campeonato nacional de Todo-o-Terreno, a Baja TT do Pinhal, que se realiza já no próximo fim-de-semana, mais precisamente nos dias 12 e 13 de Setembro.

Será mais uma organização da Escuderia Castelo Branco, desta vez a contar também para o campeonato europeu de Bajas e para o campeonato do mundo de Bajas e Rallies Cross Country.

A Baja TT do Pinhal marca assim o regresso do CNTT desde o surgimento da pandemia em Março. Os pilotos terão pela frente um percurso mais “rolante” que o habitual e com cerca de 100 quilómetros completamente novos.

Ao contrario da prova dos automóveis, cuja base será a Sertã, os concorrentes de motos, quads e SSV vão estabelecer-se em Vila Velha de Ródão sendo que muita da ação desportiva terá lugar no concelho de Proença-a-Nova.

‘Fazer com que esta prova fosse uma realidade implicou um esforço adicional por parte da Escuderia Castelo Branco porque, apesar do sucesso que foi o Rali de Castelo Branco, em Julho, continuamos a viver tempos de grande imprevisibilidade. Conseguimos concretizar o nosso objectivo e acreditamos que a Baja TT do Pinhal vai ser um bom espectáculo para todos os que acompanharem a competição. Além das novas pistas, os pilotos vão encontrar condições muito diferentes daquelas a que estavam habituados nas últimas edições, que se realizaram no fim do Inverno”, explicou Sérgio Sequeira, director de prova de motos, quads e SSV na Baja TT do Pinhal.

Apresentação Oficial | Baja TT do Pinhal | 2020Federação Portuguesa de Automobilismo e KartingFMP – Federação de… Gepostet von ESCUDERIA CASTELO BRANCO amMontag, 7. September 2020

(Foto: João da Franca)