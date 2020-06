O presidente da Comissão de Enduro da Federação de Motociclismo de Portugal publicou um vídeo onde dá todas as informações, esclarecimentos e orientações sobre as regras com que se vão disputar as duas últimas rondas do campeonato nacional de Enduro. Orientações Campeonato Nacional de Enduro CFL 2020 Gepostet von Comissão Enduro FMPortugal amFreitag, 19. Juni 2020