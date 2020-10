Vídeo: As melhores imagens do Enduro Sprint de Cantanhede

A abertura do campeonato nacional de Sprint Enduro contou com a presença de 178 pilotos, entre os quais muitos dos melhores nomes portugueses da especialidade.