Austin Forkner e Jett Lawrence protagonizaram uma animada luta na primeira meia-final da classe 250 Costa Oeste em Salt Lake City 5.

O piloto da Kawasaki e o da Honda tiveram “encontros imediatos” em pista em três momentos diferentes da corrida conforme documentam as sequências de fotos neste artigo.

Felizmente, ambos os pilotos terminaram a meia-final muito entusiasmados com a sua luta e com um grande “fair play”. Afinal de contas, “rubbing is racing”!

1.º capítulo – Austin Forkner toca em Jett Lawrence na primeira curva e o australiano cai

2.º capítulo – Blockpass de Austin Forkner a Jett Lawrence

3.º capítulo – Jett Lawrence procura o contacto com Austin Forkner e obriga o americano a sair de pista para evitar uma queda