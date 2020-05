Estão reabertas as hostilidades no AMA Supercross! Em Salt Lake City 1, Ken Roczen bateu Eli Tomac nos treinos cronometrados da classe 450 por apenas 1 décima de segundo. Nas 250 Costa Este, Shane McElrath foi mais rápido que o líder do campeonato, Chase Sexton. View this post on Instagram 2️⃣5️⃣0️⃣SX Top Qualifier goes to @ShaneMcElrath_ 🎥 LIVE Presented by @StateOfSport #SXRound11 #SupercrossLIVE A post shared by Supercross LIVE! (@supercrosslive) on May 31, 2020 at 10:05am PDT