Vídeo AMA Supercross, Houston 3: A reação de Ken Roczen no final da corrida

Acompanhe a reação de Ken Roczen mal se desmontou da sua Honda no final da corrida de Houston 3... o alemão estava fulo com Dean Wilson!