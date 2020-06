Nos EUA dizem “Rubbing is racing” que é como quem diz “uns toques aqui e ali fazem parte das corridas”… Pois bem, Cameron McAdoo deu um “chega para lá” a Dylan Ferrandis na meia-final e o francês acabou no chão, felizmente sem lesões! View this post on Instagram Wow. 🤯 🎥 LIVE Presented by @StateOfSport #SXRound14 #SupercrossLIVE A post shared by Supercross LIVE! (@supercrosslive) on Jun 10, 2020 at 4:12pm PDT