Vítima de uma queda na volta inicial de Ted Bud 1, Dylan Ferrandis viu-se obrigado a realizar mais uma fantástica recuperação… o francês não tinha tempo a perder e só se preocupou em não aterrar em cima dos seus adversários no "LaRocco's Leap"! @DylanFerrandis making BIG moves 🤯 @promotocross