Vídeo AMA Motocross: A agressiva luta entre Barcia e Cianciarulo

Em Red Bud 1, o “rookie” Adam Cianciarulo foi “praxado” por Justin Barcia... o piloto da Yamaha mostrou a sua agressividade normal e mostrou a AC que a classe 450 não é para “meninos”! The post Vídeo AMA Motocross: A agressiva luta entre Barcia e Cianciarulo first appeared on Offroadmoto.