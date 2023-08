Na deslocação ao campo do Bochum, o vice-campeão alemão viu-se a perder ainda antes do primeiro quarto de hora, com um 'míssil' de Stoger no lado esquerdo do ataque, aos 13 minutos, embora o Dortmund ainda tentasse discutir o resultado.

A reviravolta chegou a parecer possível, depois de Malen fazer o 1-1, aos 56 minutos, mas a equipa voltou a perder rendimento, já depois da entrada de Adeyemi, num jogo em que Nmecha esteve perto da reviravolta, mas o Bochum também podia ter marcado.

Em contrapartida nesta jornada, o Union Berlin sobreviveu com grande demonstração de força à expulsão madrugadora de Aaronson, aos 21 minutos, e goleou em casa do Darmstadt (4-1), com o central luso Diogo Leite a titular nos visitantes.

A expulsão tinha permitido ao Darmstadt igualar, aos 24 minutos, mas Gosens 'bisou', aos 34, e recolocou a equipa de Berlim a vencer.

Ainda antes do intervalo, Behrens fez o 3-1, aos 39 minutos, e Doekhi dilatou a vantagem para 4-1, aos 65 minutos.

Um triunfo que permite ao Union liderar a Bundesliga à segunda jornada, a par do Wolfsburgo, que hoje venceu em Colónia, com remontada no marcador (2-1), e do Friburgo, que venceu em casa o Werder Bremen (1-0), com um golo nos descontos (90+6).

O trio de líderes ainda pode ser alcançado pelo campeão Bayern Munique, Bayer Leverkusen e Eintracht Frankfurt, todos com uma vitória e menos um jogo disputado, a disputarem ainda hoje e domingo.

No Wolfsburgo, o ex-sportinguista Tiago Tomás saiu do banco, aos 85, já depois de Jonas Wind 'bisar' nos forasteiros (82 e 73), em resposta ao golo do ex-benfiquista Luca Waldschmidt (55).

Em Heidenheim, a equipa da casa, que subiu esta época à Bundesliga, esteve a vencer por 2-0, depois de até ter falhado uma grande penalidade, mas o Hoffenheim provocou a cambalhota no marcador no último quarto de hora.

Beier (77 minutos), Kaderabek (80) e Kramaric, de penálti (90), foram os heróis dos visitantes, permitindo ao Hoffenheim sair com uma vitória por 3-2.

O Borussia Moenchengladbach recebe ainda hoje o Bayer Leverkusen, numa jornada que fica concluída no domingo com os jogos Mainz-Eintracht Frankfurt e Bayern Munique-Augsburgo, já depois de o Leipzig abrir a ronda com uma goleada ao Estugarda (5-1).

RPM // VR

Lusa/Fim